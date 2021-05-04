«В поле услышала о победе»: боевой путь 103-летней ветерана из Башкирии

В преддверии годовщины Великой Победы ветеранам начали доставлять открытки-поздравления от президента России. Одной из адресатов является 103-летняя фронтовичка из Уфы. Жительница Демского района города Татьяна Колесникова рассказала о своем боевом пути.
Звон медалей говорит сам за себя. Нелегкий путь фронтовички Татьяна Колесникова прошла с достоинством. Родилась она в Оренбургской области. Рано осталась без матери. Росли вместе с братом Прохором. Отучившись пять классов, пошла работать и стала бригадиром в колхозе. Через некоторое время вышла замуж, но семейное счастье длилось недолго – муж ушел добровольцем на фронт, а вскоре пришла похоронка.
Татьяна Константиновна осенью 42-го года оказалась на фронте, попала в часть, оборонявшую Сталинградский тракторный завод. Когда оказалась на поле битвы, ей было 23 года. Татьяна четыре года воевала и под Сталинградом, и на Дальнем Востоке. Служила связистом, наматывала километры с тяжелой катушкой под боком и телефонным аппаратом на плече, уворачиваясь от вражеских пуль. Сейчас ей 103 года, но события тех времен она помнит хорошо. Говорит, ей тогда даже прозвище дали – «Сталинградская девчонка».
После ранения Татьяна Колесникова пролежала в госпитале три месяца, после чего её комиссовали в Башкирию, где больше 35 лет она проработала на железнодорожной станции «Дема».
В сентябре 45-го года с орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За оборону Сталинграда» вернулась на родину. Татьяна Константиновна удостоена звания «Герой Сталинградской битвы». Сейчас бабушка живет одна в Демском районе. Иногда ее навещают сотрудники социальной службы. По праздникам, бывает, заходят сноха с дочерью. В свои 103 года она помнит все детали войны и по-прежнему сохраняет боевой дух.