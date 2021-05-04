«В поле услышала о победе»: боевой путь 103-летней ветерана из Башкирии

В преддверии годовщины Великой Победы ветеранам начали доставлять открытки-поздравления от президента России. Одной из адресатов является 103-летняя фронтовичка из Уфы. Жительница Демского района города Татьяна Колесникова рассказала о своем боевом пути.

Звон медалей говорит сам за себя. Нелегкий путь фронтовички Татьяна Колесникова прошла с достоинством. Родилась она в Оренбургской области. Рано осталась без матери. Росли вместе с братом Прохором. Отучившись пять классов, пошла работать и стала бригадиром в колхозе. Через некоторое время вышла замуж, но семейное счастье длилось недолго – муж ушел добровольцем на фронт, а вскоре пришла похоронка.

Татьяна Константиновна осенью 42-го года оказалась на фронте, попала в часть, оборонявшую Сталинградский тракторный завод. Когда оказалась на поле битвы, ей было 23 года. Татьяна четыре года воевала и под Сталинградом, и на Дальнем Востоке. Служила связистом, наматывала километры с тяжелой катушкой под боком и телефонным аппаратом на плече, уворачиваясь от вражеских пуль. Сейчас ей 103 года, но события тех времен она помнит хорошо. Говорит, ей тогда даже прозвище дали – «Сталинградская девчонка».

Немец сидел, караулил. Слышу выстрел. Я легла, встать не могу. Раненная, с меня хлыщет. По кустам меня искали. Я сама встала, гляжу – моя пуля лежит. Взяла ее положила в карман. Пришла и командирам показала. Татьяна Колесникова, ветеран Великой Отечественной войны

После ранения Татьяна Колесникова пролежала в госпитале три месяца, после чего её комиссовали в Башкирию, где больше 35 лет она проработала на железнодорожной станции «Дема».

Войну я закончила уже в колхозе. В поле услышали о победе. Тут же сделали короткий день, по домам отправили. Татьяна Колесникова, ветеран Великой Отечественной войны