Тамара Тансыккужина о победе на ЧМ по шашкам: «Я уже не верила»

Тамара Тансыккужина из Башкортостана отстояла титул чемпионки мира по международным шашкам. Сегодня ночью в Варшаве в девятом раунде завершилась матчевая встреча нашей спортсменки и Натальи Садовска из Польши. После партии с классическим отсчетом времени, которая завершилась ничьей, понадобилось еще шесть на тай-брейке. В этом противостоянии точнее была Тамара Тансыккужина.

Это самое продолжительное противостояние в истории чемпионатов мира среди женщин по шашкам. Победительница определилась только в шестой партии тай-брейка в последнем раунде. Первая игра с классическим контролем времени завершилась ничьей. ​Во второй в быстрые шашки ​ Тамара Тансыккужина выиграла, сохранив шанс на титул. Уже на тай-брейке – это микро-матч с укороченным контролем времени до первой победы – пять партий завершились вничью. Результативной стала​ шестая. В ней победила действующая чемпионка Тамара Тансыккужина и сохранила титул сильнейшей в мире.

Это едва ли не самый сложный чемпионат мира, потому как он должен был состояться еще в декабре прошлого года. Но впервые в истории матч перенесли на весну из-за невыполнения финансовых условий – один из спонсоров отказался от участия. А в разгар турнира снова случилась неприятность – бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал российский флаг прямо во время игры. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки. Правда, в ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.

Я считаю, что это повлияло. Все игроки верят в приметы. Падение флага всегда воспринимается как плохой знак. Алексей Чижов, тренер Тамары Тансыккужиной

Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а соперница Тамары Наталья Садовска убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности.

Тамара Тансыккужина – действующая чемпионка мира, первый номер мирового рейтинга. Выигрывала титул в 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2019 и теперь 21 годах. Журналисты ее окрестили королевой шашек еще в первое чемпионство. А научилась она играть в доме своих дедушки и бабушки в деревне Аралбаево Кугарчинского района.

Она и раньше хорошо играла, часто меня выигрывала. Доску ей дед сам сделал. Сэмэрэ Абдубакировна, бабушка Тамары Тансыккужиной

В 2001 году и не думали, что Тамара еще шесть раз станет чемпионкой мира. Сейчас в Польше и сама уже не верила в собственный успех. Но смогла переломить ситуацию.

Я уже не верила, что смогу выиграть. Первую партию сыграли вничью, когда уже пошла игра по 20 минут, настраивала себя, вспоминала все случаи в своей спортивной карьере. В общем, она дрогнула в итоге. Тамара Тансыккужина, семикратная чемпионка мира по шашкам