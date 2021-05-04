В Башопере представили новый рояль Steinway & Sons

В Башкирском театре оперы и балета представили новый рояль фирмы Steinway & Sons. Его помогли приобрести спонсоры. Солист Московской госфилармонии Николай Луганский первым апробировал инструмент. Вокальные партии романсов Чайковского и Рахманинова исполнил Аскар Абдразаков.
Вечер фортепианной музыки в Башопере открылся с романса «Благословляю вас леса» Петра Чайковского. Концерт сегодня презентация рояля Steinway. Благодаря уникальному звучанию в музыкальном мире он считается аналогом скрипки Страдивари.
К клавишам инструмента первым прикоснулся солист московской государственной филармонии Николай Луганский. Исполняет партии народный артист республики Аскар Абдразаков.
Более 100 консерваторий, университетов, музыкальных в мире используют рояли только этой фирмы. Такие учебные заведения носят название All-Steinway Schools. В оперном театре инструмент появился благодаря спонсорской помощи.
В первой части концерта прозвучали романсы Чайковского и Рахманинова. Во втором отделении вместе с симфоническим оркестром Николай Луганский исполнил концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Директор Башкирского театра оперы и балета отметил, что появление рояля Steinway & Sons – выход на уровень мировых концертных площадок для Башоперы.