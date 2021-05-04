В Башопере представили новый рояль Steinway & Sons

В Башкирском театре оперы и балета представили новый рояль фирмы Steinway & Sons. Его помогли приобрести спонсоры. Солист Московской госфилармонии Николай Луганский первым апробировал инструмент. Вокальные партии романсов Чайковского и Рахманинова исполнил Аскар Абдразаков.

Вечер фортепианной музыки в Башопере открылся с романса «Благословляю вас леса» Петра Чайковского. Концерт сегодня презентация рояля Steinway. Благодаря уникальному звучанию в музыкальном мире он считается аналогом скрипки Страдивари.

К клавишам инструмента первым прикоснулся солист московской государственной филармонии Николай Луганский. Исполняет партии народный артист республики Аскар Абдразаков.

Это, конечно, первый Steinway в нашем театре. Надеюсь, не последний. Мне хочется, чтобы это было хорошей традицией. Такой величины музыканты должны приезжать в нашу республику, показывать мастерство и волшебство музыки. Аскар Абдразаков, народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра

Более 100 консерваторий, университетов, музыкальных в мире используют рояли только этой фирмы. Такие учебные заведения носят название All-Steinway Schools. В оперном театре инструмент появился благодаря спонсорской помощи.

Это замечательно, что в оперном находится новый Steinway. И концерт посвящен презентации рояля. Он будет использоваться в разных качествах. Николай Луганский, народный артист России, солист Московской государственной филармонии