В Башкирии мошенники хотели продать недвижимость заключенного

Мы рекомендуем гражданам обратиться в Росреестр или в офис МФЦ с заявлением о том, что регистрировать переход права на принадлежащий ему объект недвижимости можно только при его личном присутствии. При наличии такой отметки в реестре недвижимости заявления и документы, представленные третьими лицами, сразу отклоняются Росреестром. Данная «защитная» услуга предоставляется бесплатно.

Наталья Шагиева, помощник руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан