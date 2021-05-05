В Башкирии мошенники хотели продать недвижимость заключенного

Едва не лишился дома, сидя в тюрьме. Сотрудники Росреества выявили поддельные документы, представленные для перехода права собственности на недвижимость и земельный участок. В ходе правовой экспертизы выяснилось, что настоящий владелец отбывает наказание в исправительном учреждении.
Этим воспользовались мошенники, подделав паспорт собственника. Материалы направлены в правоохранительные органы. В прошлом году Росреестр выявил 11 таких фактов. Чтобы не лишиться имущества, сотрудники ведомства рекомендуют обезопасить себя простым способом.