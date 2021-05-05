В Башкирии мошенники хотели продать недвижимость заключенного

Едва не лишился дома, сидя в тюрьме. Сотрудники Росреества выявили поддельные документы, представленные для перехода права собственности на недвижимость и земельный участок. В ходе правовой экспертизы выяснилось, что настоящий владелец отбывает наказание в исправительном учреждении.

Этим воспользовались мошенники, подделав паспорт собственника. Материалы направлены в правоохранительные органы. В прошлом году Росреестр выявил 11 таких фактов. Чтобы не лишиться имущества, сотрудники ведомства рекомендуют обезопасить себя простым способом.

Мы рекомендуем гражданам обратиться в Росреестр или в офис МФЦ с заявлением о том, что регистрировать переход права на принадлежащий ему объект недвижимости можно только при его личном присутствии.  При наличии такой отметки в реестре недвижимости заявления и документы, представленные третьими лицами, сразу отклоняются Росреестром. Данная «защитная» услуга предоставляется бесплатно.

Наталья Шагиева, помощник руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан
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