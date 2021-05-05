В Уфе прошел рейд по соблюдению масочного режима

В киосках фастфуда клиентов обслуживали без медицинских масок. А в одном из торговых центров Уфы на входе охранник не провел термометрию, хотя электронный градусник у него имелся. Более того, в гардеробе без средств индивидуальной защиты работала пожилая женщина. По всем выявленным фактам активисты составят акты и направят их в контрольный отдел Министерства торговли и услуг республики и в МВД.