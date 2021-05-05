В Уфе прошел рейд по соблюдению масочного режима

Нарушения на каждой точке. Активисты проекта «Безопасная республика» провели рейд по торговым магазинам и пунктам общественного питания. Молодогвардейцы выявляли и фиксировали факты несоблюдения санитарных правил продавцами.

В киосках фастфуда клиентов обслуживали без медицинских масок. А в одном из торговых центров Уфы на входе охранник не провел термометрию, хотя электронный градусник у него имелся. Более того, в гардеробе без средств индивидуальной защиты работала пожилая женщина. По всем выявленным фактам активисты составят акты и направят их в контрольный отдел Министерства торговли и услуг республики и в МВД. 

Мы сейчас составим свои внутренние акты, передадим их в соответствующие органы. Если во время повторной проверки они не устранят нарушения, то в таком случае уже будут наложены штрафы.

Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика»
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