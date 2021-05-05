Предприниматели из Башкирии презентовали свои проекты ОАЭ

Наши бизнесмены презентовали несколько направлений: культура и искусство, башкирский мёд и сельское хозяйство. Художник и владелец творческой студии Лира Сулейманова представила свои картины в направлении арабской каллиграфии, оформление родословных и другие работы. Также обе стороны договорились о создании коммерческого проекта в направлении декорирования интерьеров. Башкирская делегация осмотрела выставку арабских производителей в торгово-промышленной палате Шарджи.