Предприниматели из Башкирии презентовали свои проекты ОАЭ

Предприниматели из Башкирии презентовали в Арабских Эмиратах свои проекты. Завершилась бизнес-миссия инвесторов Башкортостана.

Наши бизнесмены презентовали несколько направлений: культура и искусство, башкирский мёд и сельское хозяйство. Художник и владелец творческой студии Лира Сулейманова представила свои картины в направлении арабской каллиграфии, оформление родословных и другие работы. Также обе стороны договорились о создании коммерческого проекта в направлении декорирования интерьеров. Башкирская делегация осмотрела выставку арабских производителей в торгово-промышленной палате Шарджи.

Это первая сура священного Корана. Здесь использовано дерево, полудрагоценные камни.

Лира Сулейман, художник-декоратор

Мы очень хорошо провели бизнес-миссию. Все задачи, которые были поставлены, мы выполнили.

Клара Сабирьянова, член Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан
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