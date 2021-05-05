В Уфе грабитель напал на пенсионерку во дворе дома

В Уфе 67-летняя женщина стала жертвой уличного грабителя. В арке жилого дома по улице Карла Маркса на нее напал неизвестный и вырвал сумку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Уфе грабитель напал на пенсионерку во дворе дома

Предполагаемый грабитель был задержан по горячим следам. Им оказался 20-летний житель Нуримановского района Башкирии. В содеянном парень признался.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники полиции Отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе установили, что, задержанный, осмотрев похищенную сумку, забрал только банковскую карту. По пути зашел в магазин и с помощью похищенной карты купил газировку.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". По данному факту проводится проверка.

В адрес Министерства внутренних дел республики поступило благодарственное письмо. Женщина выразила признательность сотрудникам Отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе.

В благодарственном письме женщина отметила: «профессионализм полицейских, а самое главное, что граждане нашей республики могут надеяться на получение своевременной и профессиональную помощь со стороны правоохранительных органов».

пресс-служба МВД Башкирии
Уфимская волна