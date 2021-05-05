В Уфе грабитель напал на пенсионерку во дворе дома

В Уфе 67-летняя женщина стала жертвой уличного грабителя. В арке жилого дома по улице Карла Маркса на нее напал неизвестный и вырвал сумку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Предполагаемый грабитель был задержан по горячим следам. Им оказался 20-летний житель Нуримановского района Башкирии. В содеянном парень признался.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". По данному факту проводится проверка.
В адрес Министерства внутренних дел республики поступило благодарственное письмо. Женщина выразила признательность сотрудникам Отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе.