«Сотрудница банка» выманила у жительницы Башкирии более 100 тысяч рублей

56-летняя жительница Стерлитамака попалась на уловки аферистки. Обманом злоумышленница похитила у нее более 100 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Горожанка рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков. Женщина сообщила потерпевшей о том, что злоумышленники хотят снять с ее банковской карты деньги, и попросила передать код из смс-сообщения.