«Сотрудница банка» выманила у жительницы Башкирии более 100 тысяч рублей

56-летняя жительница Стерлитамака попалась на уловки аферистки. Обманом злоумышленница похитила у нее более 100 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - «Сотрудница банка» выманила у жительницы Башкирии более 100 тысяч рублей

Горожанка рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков. Женщина сообщила потерпевшей о том, что злоумышленники хотят снять с ее банковской карты деньги, и попросила передать код из смс-сообщения.

Женщина, доверившись звонившей, передала всю конфиденциальную информацию. Через несколько минут с ее счета было списано более 100 тысяч рублей. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.

пресс-служба МВД Башкирии

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.

Пенальти
Уфимская волна