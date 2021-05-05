Появились подробности пропажи 34-летнего Павла Фионина в Уфе

В башкирской столице продолжаются поиски без вести пропавшего 34-летнего Павла Фионина. Мужчина перестал выходить на связь 26 апреля. Стали известны подробности его пропажи.

В день исчезновения Павел ушел на рыбалку. Ориентировочно он должен был отправиться на реку Дему в сторону карьера или станции Демы-2 по железнодорожным шпалам. На сегодняшний день его телефон остается выключенным, а документов или денег у мужчины с собой не было.

Надежды уже почти не остается. Слишком много времени прошло, без денег, без документов что человек делать будет? Надо идти искать. Аскар, сосед

Дома у Павла остались престарелые родители, с женой он уже несколько лет как разведен, она вместе с детьми живет в другом городе. Родные и близкие пропавшего мужчины добровольцев, которые помогут прочесать местность в лесу и вдоль по течению реки.

Если кто-то знает о нахождении утонувших ниже по течению реки Дема, а далее Белой, также сообщите. Аскар, сосед

Приметы: худощавый, рост около 170 см, светло-карие глаза, светло-русые волосы. Особые приметы: отсутствуют некоторые передние зубы. В день исчезновения мужчина был одет в камуфляжный костюм светло-коричневого цвета и камуфляжные сапоги. При себе имел телефон марки «Самсунг» и рыболовные снасти.