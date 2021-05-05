В Башкирии туристы едва не устроили крупный пожар в лесу

Вчера, 4 мая, в Белорецком районе Башкирии туристы едва не устроили пожар. Подробности сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

Инцидент произошел около приюта Айгир - компания туристов сидела у костра, после чего ушла и забыла его потушить. Пламя довольно-таки быстро распространилось по сухой траве.

Рядом дежурили спасатели. К счастью, они вовремя заметили пожар и оперативно его потушили.