Посыпал тело листьями и положил куклу: в Башкирии мужчина жестоко убил бывшую жену

Жуткое убийство произошло в Учалах - мужчина жестоко расправился со своей супругой, а ее тело "украсил" детской куклой, ножом и листьями. В СУ СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В ходе расследования подозрение пало на 62-летнего бывшего супруга погибшей. После содеянного он сбежал из дома и перестал выходить на связь. Через какое-то время его задержали в заброшенных садах.
Трагедия произошла 11 апреля. В тот день подозреваемый решил навестить свою бывшую супругу и пришел к ней в гости. На следующее утро женщина решила выпроводить гостя, однако между ними вспыхнул конфликт.
После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако, пояснить с какой целью он положил на тело потерпевшей куклу, нож и листья так и не смог.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии.