Посыпал тело листьями и положил куклу: в Башкирии мужчина жестоко убил бывшую жену

Жуткое убийство произошло в Учалах - мужчина жестоко расправился со своей супругой, а ее тело "украсил" детской куклой, ножом и листьями. В СУ СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Фото №1 - Посыпал тело листьями и положил куклу: в Башкирии мужчина жестоко убил бывшую жену

В ходе расследования подозрение пало на 62-летнего бывшего супруга погибшей. После содеянного он сбежал из дома и перестал выходить на связь. Через какое-то время его задержали в заброшенных садах.

Трагедия произошла 11 апреля. В тот день подозреваемый решил навестить свою бывшую супругу и пришел к ней в гости. На следующее утро женщина решила выпроводить гостя, однако между ними вспыхнул конфликт.

Между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов ножницами в шею, голову и спину, а затем задушил. После содеянного он взял продукты питания из ее дома и на протяжении более двух недель скрывался в лесу. Соседка потерпевшей забеспокоилась из-за того, что последнюю долго не было видно, зашла ее проведать и обнаружила тело.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии

После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако, пояснить с какой целью он положил на тело потерпевшей куклу, нож и листья так и не смог.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

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