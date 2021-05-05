Посыпал тело листьями и положил куклу: в Башкирии мужчина жестоко убил бывшую жену

Между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов ножницами в шею, голову и спину, а затем задушил. После содеянного он взял продукты питания из ее дома и на протяжении более двух недель скрывался в лесу. Соседка потерпевшей забеспокоилась из-за того, что последнюю долго не было видно, зашла ее проведать и обнаружила тело.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии