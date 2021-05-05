Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу

В Уфу вернулась семикратная чемпионка мира по шашкам. Тамара Тансыккужина, защитившая свой титул в Польше, приземлилась в столице республики рано утром. Несмотря на это в аэропорту ее встречало около сотни болельщиков, друзей, коллег и волонтеров.
Спортсменка из Башкортостана сумела выиграть матч против польской претендентки на титул Натальи Садовской. В аэропорту выстроилась огромная очередь из желающих сделать совместное фото с королевой шашек. Тамара Тансыккужина также раздавала автографы и подписывала книги своего тренера Юрия Чертока «Любителю шашек».