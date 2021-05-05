Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу

В Уфу вернулась семикратная чемпионка мира по шашкам. Тамара Тансыккужина, защитившая свой титул в Польше, приземлилась в столице республики рано утром. Несмотря на это в аэропорту ее встречало около сотни болельщиков, друзей, коллег и волонтеров.