В Уфу прибыл круизный теплоход «Русь Великая»

Теплоход был предназначен для выхода в морские районы. Это Азовское море, Каспийское, Белое море на котором он сейчас больше всего эксплуатируется. Это Москва – Санкт-Петербург, Соловецкие острова – Архангельск. Первый рейс который мы сюда сделали, это сюда, в красивый город Уфу на реке Белой. Я думаю, при этом уровне теплоходы могут ходить сюда.

Анатолий Голдобин, капитан теплохода «Русь Великая»