В Уфу прибыл круизный теплоход «Русь Великая»

«Русь Великая» в Уфе. Теплоход, совершающий туристический круиз из Москвы, причалил к Монументу Дружбы. Впервые в истории круизного флота России трехпалубное судно класса «река-море» успешно прошло по Белой вплоть до столицы Башкортостана.
На борту около 130 пассажиров. В сентябре прошлого года теплоход «Русь Великая» впервые зашел на реку Белую. Маршрут был короче: судно дошло до водных ворот Башкортостана – города Агидели, а в этом путь продлен до Уфы.
Изначально маршрут не предусматривал посещение столицы Башкортостана. Пассажиры теплохода покупали рейс до Агидели. По приглашению правительства республики круиз был продлен. Из Москвы в большое путешествие теплоход отправился 28 апреля, а прибудет обратно 12 мая.