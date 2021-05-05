В Уфу прибыл круизный теплоход «Русь Великая»

«Русь Великая» в Уфе. Теплоход, совершающий туристический круиз из Москвы, причалил к Монументу Дружбы. Впервые в истории круизного флота России трехпалубное судно класса «река-море» успешно прошло по Белой вплоть до столицы Башкортостана.

На борту около 130 пассажиров. В сентябре прошлого года теплоход «Русь Великая» впервые зашел на реку Белую. Маршрут был короче: судно дошло до водных ворот Башкортостана – города Агидели, а в этом путь продлен до Уфы.

Теплоход был предназначен для выхода в морские районы. Это Азовское море, Каспийское, Белое море на котором он сейчас больше всего эксплуатируется. Это Москва – Санкт-Петербург, Соловецкие острова – Архангельск. Первый рейс который мы сюда сделали, это сюда, в красивый город Уфу на реке Белой. Я думаю, при этом уровне теплоходы могут ходить сюда.

Анатолий Голдобин, капитан теплохода «Русь Великая»
Фото №1 - В Уфу прибыл круизный теплоход «Русь Великая»

Сейчас большую работу правительство ведет с Росморречфлотом как раз по дноуглублению. В этом году в июне придет новый земснаряд, который будет работать именно на Белой. Работы по дноуглублению будут продолжаться.

Айрат Сабиров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Изначально маршрут не предусматривал посещение столицы Башкортостана. Пассажиры теплохода покупали рейс до Агидели.  По приглашению правительства республики круиз был продлен. Из Москвы в большое путешествие теплоход отправился 28 апреля, а прибудет обратно 12 мая.

Я в первый раз, хочется посмотреть город, конечно. Хочется пообщаться. Я думаю, не в последний раз. У вас замечательные люди и красивый город.

Рудольф Смирнов, пассажир теплохода «Русь Великая» /Санкт-Петербург/
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