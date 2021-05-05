«Бояться некогда было»: воспоминания участника Сталинградской битвы из Башкирии

Вернулся невредимым. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Вербин из Бакалинского района за время всех своих боев ни разу не был ранен. Говорит, что впереди у него осталась только одна мечта – дожить до векового юбилея. Сейчас фронтовику-минометчику 98 лет.

В голове у тогда еще юноши Павла Вербина была лишь одна мысль – защищать Родину. Вчерашний школьник в октябре 41-го отправился в армию. Первоначально его определили в учебный батальон в Москву. В аэропорту Внуково новобранцев обучали прыгать с парашютом. Но стать десантником не довелось. Павел Федорович переквалифицировался в минометчика. Боевое крещение получил в одной из самых страшных битв – Сталинградской.

А чего бояться? Мы тогда были необстрелянные. Когда стали подъезжать, начали самолеты налетать. Бомбили. Павел Вербин, ветеран Великой Отечественной войны

Был и заряжающим, и наводчиком, и командиром расчета. 82-миллиметровый миномет был главным оружием его команды. Снаряды он выпускал на 4-5 км. В походе его берегли, чтобы в бою не подвел. На передовой главная задача была – окопаться. И миномет в траншеи установить так, чтобы стрелять можно было в любом направлении. Не раз приходилось терять боевых товарищей.

Бояться некогда было. Идешь вперед и вперед. Павел Вербин, ветеран Великой Отечественной войны

Но стрелять приходилось не только из миномета. В ожесточенных сражениях с врагом Павлу Федоровичу часто приходилось брать в руки автомат и идти в бой как простому пехотинцу. Его храбрость отмечали командиры.