Тамара Тансыккужина о победе на ЧМ по шашкам: «Апогей моей спортивной карьеры»

В Уфу вернулась семикратная чемпионка мира по шашкам. Тамара Тансыккужина из Башкортостана в драматичном матче защитила титул. Ей противостояла польская шашистка Наталья Саудовская. Как удалось добыть эту непростую победу в Варшаве и как сказался инцидент с флагом на судьбе мировой шашечной короны?

Около сотни болельщиков, друзей, коллег и волонтеров приехали ранним утром в аэропорт Уфы встретить Тамару Тансыккужину. Наша спортсменка защитила титул чемпионки мира по шашкам. В седьмой раз в своей карьере.

Апогей моей спортивной карьеры. Всем спасибо за поддержку. Тамара Тансыккужина, семикратная чемпионка мира по шашкам

Матч за звание чемпионки мира получился крайне событийным. Волну негодования вызвал инцидент с российским флагом. Секретарь матча Яцек Павлицкий прямо по ходу финальной встречи убрал табличку с российским триколором, а затем забрал и флаг со стола. Потом поляки официально извинились. Возможно, именно поэтому в аэропорте Уфы во время встречи спортсменки было так много национальной символики. Болельщики даже растянули огромные полотна в цветах российского и башкирского триколора.

Мы хотим отметить, что спорт сегодня объединяет. Руслан Хабибов, министр молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан

Этот инцидент повлиял на ход встречи. Ту партию Тамара Тансыккужина проиграла всухую. Победа Натальи Садовской была очень близка. К решающему девятому раунду наша спортсменка подобралась вплотную к польке. Развязка получилась драматичной. Тансыккужина сравняла счёт, а затем добыла победу на тай-брейке.

Если бы ещё раз такая ситуация возникла, я бы не стала использовать эту тактику. Она очень сложная, обходная. Легко потерять нить и тебя задавит центром. Тамара Тансыккужина, семикратная чемпионка мира по шашкам

Поздравить чемпионку приехали многие. Но самые близкие это родственники и те, с кем Тамара Тансыккужина тренируется и работает. Для юных шашистов это большой повод для гордости и пример для подражания.

Конечно, это повод для гордости, для всех, с кем она работает. Айнур Шайбаков, чемпион мира по шашкам

Приехали поздравить семикратную чемпионку и волонтеры. Движение «ПутинТим» не могли оставить без поддержки спортсменку, которая отстояла честь нашего флага.

Мы решили поддержать чемпионку. Это большая победа. Шамиль Валеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан