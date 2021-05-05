В Уфу вернулась семикратная чемпионка мира по шашкам. Тамара Тансыккужина из Башкортостана в драматичном матче защитила титул. Ей противостояла польская шашистка Наталья Саудовская. Как удалось добыть эту непростую победу в Варшаве и как сказался инцидент с флагом на судьбе мировой шашечной короны?
Около сотни болельщиков, друзей, коллег и волонтеров приехали ранним утром в аэропорт Уфы встретить Тамару Тансыккужину. Наша спортсменка защитила титул чемпионки мира по шашкам. В седьмой раз в своей карьере.
Матч за звание чемпионки мира получился крайне событийным. Волну негодования вызвал инцидент с российским флагом. Секретарь матча Яцек Павлицкий прямо по ходу финальной встречи убрал табличку с российским триколором, а затем забрал и флаг со стола. Потом поляки официально извинились. Возможно, именно поэтому в аэропорте Уфы во время встречи спортсменки было так много национальной символики. Болельщики даже растянули огромные полотна в цветах российского и башкирского триколора.
Этот инцидент повлиял на ход встречи. Ту партию Тамара Тансыккужина проиграла всухую. Победа Натальи Садовской была очень близка. К решающему девятому раунду наша спортсменка подобралась вплотную к польке. Развязка получилась драматичной. Тансыккужина сравняла счёт, а затем добыла победу на тай-брейке.
Поздравить чемпионку приехали многие. Но самые близкие это родственники и те, с кем Тамара Тансыккужина тренируется и работает. Для юных шашистов это большой повод для гордости и пример для подражания.
Приехали поздравить семикратную чемпионку и волонтеры. Движение «ПутинТим» не могли оставить без поддержки спортсменку, которая отстояла честь нашего флага.
На достигнутом Тамара Тансыккужина останавливаться не собирается. Сейчас семикратной чемпионке мира полагается отдых. Затем она вновь приступит к работе, а об этом историческом матче даже планирует написать книгу.