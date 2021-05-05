В Башкирии задержали автобус с 13 школьниками

При этом кресла в транспортном средстве не были оборудованы штатными ремнями безопасности, а у водителя не оказалось документов на перевозку детей, страхового полиса и отсутствовал техосмотр. По результатам медосвидетельсвования мужчина был трезв. Тем не менее ученикам пришлось ждать другой автобус, на этот раз уже школьный, который прислали из Белорецка. Но на экскурсию они всё же не успели.