В Башкирии задержали автобус с 13 школьниками

На свой страх и риск. В Бурзянском районе инспекторы ДПС остановили автобус, пассажирами которого оказались 13 школьников. Дети ехали из Белорецка в пещеру Шульган-таш.

При этом кресла в транспортном средстве не были оборудованы штатными ремнями безопасности, а у водителя не оказалось документов на перевозку детей, страхового полиса и отсутствовал техосмотр. По результатам медосвидетельсвования мужчина был трезв. Тем не менее ученикам пришлось ждать другой автобус, на этот раз уже школьный, который прислали из Белорецка. Но на экскурсию они всё же не успели.

В отношении водителя были составлены административные дела. Начато разбирательство.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Республике Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии