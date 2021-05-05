В Башкирии семья погорельцев с 8 детьми просит о помощи

В конце апреля в деревне Бриштамак Белорецкого района сгорел жилой дом. Нуруллины осталась в живых только благодаря тому, что не растерялись и сумели выпрыгнуть из окна. Однако спасти дом не удалось. Строиться самостоятельно семья с 8 детьми не может – нет финансовой возможности. Нуруллины просят помощи у неравнодушных.

То, что не растерялись и вовремя бросились к окну, спасло жизни всех членов семьи Нуруллиных. Пожар начался внезапно в чулане дома. Шум разбитого стекла заставил посмотреть, что происходит. К этому времени пристрой был объят огнем. Скорее всего, вспыхнула устаревшая электропроводка. Извещатель был, но только в жилой части.

Пожар начался в чулане, потолок на кухне и в спальне сильно обгорел. Стены сильно обгорели. В зале краска облезла. В этом доме вообще невозможно жить.

Пожарные приехали через 40 минут из Инзера, поблизости нет спасательной части. Местные жители тушили возгорание до их приезда своими силами. Использовали школьный гидрант. Удалось спасти часть бытовой техники, сейчас она хранится в бане и документы. Временно дом многодетной семье предоставил родственник. Сгоревшая жилплощадь была куплена на материнский капитал. Нуруллины собираются строиться на этом же участке. Односельчане помогли с одеждой, собрали денег, но этих средств все равно недостаточно.

Материалы на постройку дома слишком дорогие. Цены высокие. То, что собрали, пока не хватает дом построить. На стены и на крышу, на остальное пока нет. С 8 детьми долго будем строить. Года два, наверное, если сами. Айсылу Нуруллина

Самому младшему ребенку Айсылу исполнился год, старшей дочери – 20 лет. Все дети живут с родителями. Получается, что 10 человек остались без крыши над головой.

Я строить сам буду, я сам строитель по профессии. Спасибо за помощь на материалы. Фундамент зальем, блоки будем заказывать. С сыном подымать будем. Рамиль Нуруллин