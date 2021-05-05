В Уфе возле дома ветерана организовали парад

В Уфе состоялся парад перед домом ветерана Калининского района Григория Девятых. Григорий Михайлович – кавалер ордена Красной звезды и Великой Отечественной войны, награждён медалями «За взятие Берлина» и Рейхстага».

На фронт ушел в 18 лет. Танковая дивизия, где служил Григорий Михайлович, дошла до Берлина. Григорий Девятых получил серьёзное ранение, но еще 5 лет служил в армии.  Ветеран – частый гость в школах Уфы. Ученики высадили аллею в память о Победе и подвиге героев войны. Фронтовик поделился воспоминаниями с нашей съемочной группой.

Фото №1 - В Уфе возле дома ветерана организовали парад

Знамя повестили над Рейхстагом, была уже капитуляция. 9 числа сделали праздник. Конечно, боялись. Все боялись, но Родину защищать надо.

Григорий Девятых, ветеран Великой Отечественной войны
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