В Уфе возле дома ветерана организовали парад

На фронт ушел в 18 лет. Танковая дивизия, где служил Григорий Михайлович, дошла до Берлина. Григорий Девятых получил серьёзное ранение, но еще 5 лет служил в армии. Ветеран – частый гость в школах Уфы. Ученики высадили аллею в память о Победе и подвиге героев войны. Фронтовик поделился воспоминаниями с нашей съемочной группой.