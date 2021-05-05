В Уфе прошла первая репетиция парада Победы

В Уфе прошла первая репетиция парада Дня Победы. Главная задача организаторов – проверить не только готовность расчетов, но и правильно выверить время прохождения коробок.
Нога в ногу чеканят шаг участники парада разных возрастов. Звуки большого военного оркестра разносятся далеко вокруг. Посмотреть на репетицию парада собралось немало зрителей.
Репетиция парада идет в масках. Хотя, как отметили организаторы, все участники привились от коронавируса. В строю в этом году и ветераны локальных войн. Большинство из них воевали в Афганистане. Бойцы и офицерский состав военно-морского флота. Практически у каждого из них – медали и ордена.
Сегодня нанесли и новую разметку. Крайнюю черту движения колонны, а также квадраты для линейных. Расстояние между ними – строго полтора метра. Также участие в параде принимает и военная техника разных лет. Сегодня выехала только часть, а на финальной репетиции 7 мая пройдут все 22 единицы, в том числе и один из символов победы – легендарный танк Т-34. 9 мая в небе пролетит авиация.
В пятницу, 7 мая, с 18:00 до 21:30 часов закроют движение по проспекту Октября от Шафиева до Кольской, а также несколько прилегающих улиц. 9 мая для проведения торжественного парада с 8:00до 12:00 проспект Октября перекроют от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской. Также закроют Северный проезд от проспекта Октября до Российской; Южный проезд до Комсомольской и улицу Новогорная. Кроме того, 9 мая с 7:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.