В Уфе прошла первая репетиция парада Победы

В пятницу, 7 мая, с 18:00 до 21:30 часов закроют движение по проспекту Октября от Шафиева до Кольской, а также несколько прилегающих улиц. 9 мая для проведения торжественного парада с 8:00до 12:00 проспект Октября перекроют от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской. Также закроют Северный проезд от проспекта Октября до Российской; Южный проезд до Комсомольской и улицу Новогорная. Кроме того, 9 мая с 7:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.