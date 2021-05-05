Футболисты «Уфы» готовятся к матчу с «Зенитом»

Футбольный клуб «Уфа» уже в эту субботу примет чемпиона России. Команда Алексея Стукалова на стадионе «Нефтяник» встретится с питерским «Зенитом». Команда из Северной столицы в этом году выиграла третий чемпионский титул подряд. Для «Уфы» эта игра одна из двух решающих в борьбе за место в зоне стыковых матчей.

Под проливным дождём футболисты проводят вторую тренировку в день. Первая – тактическая. Алексей Стукалов много внимания уделяют именно этому компоненту. Такой подход принёс «Уфе» уже семь очков в четырех матчах, причём во встречах с лидерами российского футбола. На очереди чемпион, который хоть и завоевал золотые медали, однако не менее мотивирован.

Мы понимаем, что у них два сильных состава и просто точно не будет. Алексей Никитин, защитник ФК «Уфа»

Сейчас у команды Алексея Стукалова осталось два финала. Концентрация «Уфы» на пределе. Тренер даже просит футболистов не обращать внимание на небольшие повреждения, так как осталось немного и важен каждый игрок. Наставник готовит коллектив к разным ситуациям, которые могут возникнуть на поле. Даже если основные футболисты останутся в запасе, на скамейке у «Зенита» как минимум кандидаты в национальную сборную.

Мы все понимаем, надо выходить и биться. Для меня это тоже важное событие, все таки лидер нашего футбола. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

На данный момент в таблице РПЛ «Уфа» находиться на 15-й строчке. У башкирского коллектива, как и у «Ротора» который на одну ступень выше, 21 очко. В оставшихся играх против «Зенита» и «Арсенала» команде Стукалова по силам набрать как минимум четыре очка. Такой исход с высокой вероятность позволит уфимцам рассчитывать на стыковые матчи. Билеты на игру с чемпионом России можно приобрести на сайте клуба.