В Уфе стартовал турнир по боксу им Мусы Гареева

В Уфе сегодня стартовал межрегиональный турнир по боксу класса Б памяти дважды героя СССР Мусы Гареева. Сильнейших будут определять юниоры и юниорки в возрасте 16-17 лет.

На соревнованиях в ЦСП имени Римы Баталовой собралось около 80 спортсменов из семи регионов страны, всего выступят 14 команд. Мемориал памяти Мусы Гареева в нынешнем году проводится в 42-й раз. На торжественном открытии наградили тренеров и спортсменов почетными грамотами.

Мы уделяем большое внимания спорту, особенно боксу. Надеемся, что скоро они будут защищать честь Башкирии на российских и международных турнирах Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Турнир будет проходить четыре дня. Сегодня и завтра пройдут предварительные поединки. В пятницу состоятся финалы, а в субботу, 8 мая, определят победителей турнира.