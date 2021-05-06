Медики Башкирии получили медали за борьбу с коронавирусом

Врачи Башкортостана получили высокие государственные награды. Медики были отмечены за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
Указом президента страны Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II наградили медработников больниц Уфы, Чишмов и Месягутово. Также были вручены медали Луки Крымского и присвоены звания заслуженного врача Российской Федерации медикам из Белебея, Стерлитамака и Уфы.
Напомним, что 28 апреля был посмертно награжден волонтер из Чишминского района, который погиб от COVID-19. Орден Пирогова получила супруга погибшего Радика Асфандиярова.