В ДУМ Башкирии провели тематический ифтар для журналистов

Управление мусульман Башкирии провело первый в истории региона тематический ифтар для журналистов. Журналистов и писателей собрали за одним столом.

Напомним, первый тематический ифтар был организован с городскими дворниками. Председатель Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин сказал, что практика проведения таких встреч будет обязательно продолжена. Уже в ближайший месяц управление мусульман республики пригласит творческую интеллигенцию для обсуждения решения проблем гуманитарной сферы.