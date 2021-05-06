В массовом ДТП в Уфе пострадали три человека

Накануне в башкирской столице произошло массовое ДТП - столкнулись автомобили Nissan Almera, Land Rover и Lada Priora. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла около жилого дома №14 по улице Ферина. Виновником массового ДТП стал водитель "Альмеры". При выезде со двора он не уступил дорогу движущемуся автомобилю Land Rover.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Приоры", а также пассажир автомобиля Land Rover. Им потребовалась медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.