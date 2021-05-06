В Уфе квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья

В столице Башкирии квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья. 41-летняя родственница умершей обратилась в полицию и сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и ценные вещи. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

Фото №1 - В Уфе квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья

Из квартиры пропали ювелирные украшения, часы, планшет, а также деньги с банковской карты. Оказалось, что женщина сдавала в мужчине в аренду комнату. После произошедшего он поспешил съехать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний бывший квартирант. Он нашел женщину мертвой и сообщил об этом ее родственникам по телефону. Затем мужчина воспользовался ситуацией, зашел с мобильника покойной в приложения банка и перевел на свой счет деньги. После чего поспешил скрыться из квартиры.

пресс-служба МВД Башкирии

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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