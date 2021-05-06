В Уфе квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья

В столице Башкирии квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья. 41-летняя родственница умершей обратилась в полицию и сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и ценные вещи. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.
Из квартиры пропали ювелирные украшения, часы, планшет, а также деньги с банковской карты. Оказалось, что женщина сдавала в мужчине в аренду комнату. После произошедшего он поспешил съехать.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.