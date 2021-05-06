В Уфе квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний бывший квартирант. Он нашел женщину мертвой и сообщил об этом ее родственникам по телефону. Затем мужчина воспользовался ситуацией, зашел с мобильника покойной в приложения банка и перевел на свой счет деньги. После чего поспешил скрыться из квартиры.

пресс-служба МВД Башкирии