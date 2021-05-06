В Уфе мужчина поджег дом с детьми за отказ дать денег на спиртное
Накануне в поселке Королёво загорелся дом. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что возгорание может иметь криминальный характер. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Уфимские полицейские задержали подозреваемого в поджоге по горячим следам. Им оказался 32-летний зять хозяйки дома.
По предварительной версии, мужчине не дали деньги на алкоголь и он устроил семейный скандал. Обидевшись на домочадцев, гражданин принес канистру с бензином, разлил топливо в комнате и поджег его. После чего он сразу скрылся и уехал на машине. В результате возгорания три человека получили ожоги, но к счастью их жизни ничего не угрожает. Медики оказали им помощь на месте происшествия. Дети не пострадали.
пресс-служба МВД Башкирии
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.