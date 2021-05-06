Может находиться в Башкирии: в Чувашии пропал 10-летний Евгений Малинин

В поселке городского типа Кугеси Чебоксарского района Чувашии пропал без вести 10-летний Евгений Малинин. Вчера, 5 мая, мальчик не вернулся домой после прогулки. По информации волонтеров, ребенок может находиться в Башкирии.
Приметы: обычное телосложение, рост около 156 см, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы. Мальчик был одет в куртку темно-синего цвета, зелено-коричневые штаны и синие кроссовки.
Поисками Евгения занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (917) 064 00 57, 8 (904) 523 16 66, 8 (800) 700 54 52 или 02.