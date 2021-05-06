«Очень нужна поддержка»: ФК «Уфа» готовится к матчу с «Зенитом»

Футбольный клуб «Уфа» продолжает подготовку к игре против чемпиона страны. 8 мая башкирский коллектив на своем поле примет санкт-петербургский «Зенит».
Соперник команды Алексея Стукалова обеспечил себе золотые медали за два тура до конца чемпионата. В свою очередь «Уфа» будет бороться за место в зоне стыковых матчей. Пока у башкирского клуба 21 очко, столько же у «Ротора», который обходит «Уфу» по дополнительным показателям на одну строчку в таблице РПЛ. Игра против «Зенита» пройдет на стадионе «Нефтяник», начало в 16:00.
А какое настроение в башкирском клубе, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов расскажет завтра в программе «Вассалям», начало в 22 часа.