«Очень нужна поддержка»: ФК «Уфа» готовится к матчу с «Зенитом»

Соперник команды Алексея Стукалова обеспечил себе золотые медали за два тура до конца чемпионата. В свою очередь «Уфа» будет бороться за место в зоне стыковых матчей. Пока у башкирского клуба 21 очко, столько же у «Ротора», который обходит «Уфу» по дополнительным показателям на одну строчку в таблице РПЛ. Игра против «Зенита» пройдет на стадионе «Нефтяник», начало в 16:00.