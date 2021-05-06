В Уфе проходят предварительные бои турнира по боксу памяти Мусы Гареева

В Уфе продолжается межрегиональный турнир по боксу класса Б памяти дважды героя СССР Мусы Гареева.  Накануне прошло открытие соревнований, а сегодня в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой вовсю идут предварительные бои.

Турнир является очень представительным, с большой историей. В этом году в Уфе он проводится уже 42-й раз. Через него прошли многие известные на данный момент боксеры.

На месте событий работал корреспондент телеканала БСТ Артем Кочешев. Смотрите в нашем видео подробности турнира.  

Фото №1 - В Уфе проходят предварительные бои турнира по боксу памяти Мусы Гареева
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии