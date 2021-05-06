Борцы из Башкирии соревнуются за путевки на первенство мира в Уфе

Башкирские спортсмены борются за путевки на уфимское первенство мира по спортивно борьбе. Турнир планетарного уровня среди юниоров должен пройти в столице Башкортостана в августе этого года.

Накануне представитель нашей республики Адлан Амриев стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова, который проходит в Каспийске. Воспитанник Рамиля Сираева победил всех соперников в категории 87 кг. Два других борца из Башкортостана – Саид-Хусейн Бакаев и Алан Амриев – стали серебряными призёрами.

Фото №1 - Борцы из Башкирии соревнуются за путевки на первенство мира в Уфе
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