Борцы из Башкирии соревнуются за путевки на первенство мира в Уфе

Башкирские спортсмены борются за путевки на уфимское первенство мира по спортивно борьбе. Турнир планетарного уровня среди юниоров должен пройти в столице Башкортостана в августе этого года.

Накануне представитель нашей республики Адлан Амриев стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова, который проходит в Каспийске. Воспитанник Рамиля Сираева победил всех соперников в категории 87 кг. Два других борца из Башкортостана – Саид-Хусейн Бакаев и Алан Амриев – стали серебряными призёрами.