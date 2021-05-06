В Башкирии легкоатлеты открыли спортивный сезон

Это солидное представительство, несмотря на непогоду. Биряне привезли прыгунов в высоту, и Павел Кучуркин сразу прыгнул на 2,15 – а это, по сути, норматив мастера спорта. Уфимская школа №21 представила толкателей ядра. А из Ишимбая приехали спортсмены, которые специализируются в беге с барьерами.

Следующие соревнования по легкой атлетике пройдут в середине мая. Это будет первенство республики среди вузов. Но к этим стартам допустят всех желающих. Среди них и Эдуард Батыршин – серебряный и бронзовый призер чемпионата страны. Настраивается на российские соревнования, но мечтает побороться на международном уровне.