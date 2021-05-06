В Башкирии прошли соревнования по лапте в рамках Спартакиады школьников

Финальные соревнования по лапте прошли в Кармаскалинском районе. Это состязания среди ребят в рамках 23-й Спартакиады школьников Башкортостана. Лапта – национальный вид спорта, который активно развивается в Башкортостане.
20 лет специалисты во главе с Александром Костыревым собирают все знания по крупицам и воплощают их в жизнь в нашей республике. Главная база – это, конечно, БГПУ имени М. Акмуллы. Но при этом лапту развивают по всему региону. Именно поэтому этот вид спорта ввели и в школьную спартакиаду. И Кармаскалинский район выбрали местом проведения финалов в этой дисциплине тоже неслучайно.
Всего в финале соревнований по лапте Спартакиады школьников приняли участие 19 команд мальчиков и 18 девочек. Более 400 гостей вместе с тренерами. У мальчиков среди сельских команд победили ребята из Хайбуллинского района, у девочек – из Татышлинского. Среди городов тройка лидеров у девочек расположилась так: Белорецк, Салават, Нефтекамск. У мальчиков – Баймак, Мелеуз и Уфа.