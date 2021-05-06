В Башкирии прошли соревнования по лапте в рамках Спартакиады школьников

20 лет специалисты во главе с Александром Костыревым собирают все знания по крупицам и воплощают их в жизнь в нашей республике. Главная база – это, конечно, БГПУ имени М. Акмуллы. Но при этом лапту развивают по всему региону. Именно поэтому этот вид спорта ввели и в школьную спартакиаду. И Кармаскалинский район выбрали местом проведения финалов в этой дисциплине тоже неслучайно.