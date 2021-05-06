Известно, когда в России родители школьников получат 10 тысяч рублей

В России в этом году на каждого ребенка школьного возраста, то есть от 6 до 18 лет, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Такое поручение озвучил президент страны Владимир Путин, обращаясь с традиционным посланием к Федеральному Собранию.

Указанные выплаты родители учеников получат до 17 августа этого года. Поручение премьер-министра Михаила Мишустина по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию опубликовано на портале правительства России. Претендовать на такую финансовую поддержку могут 17 миллионов граждан. Чтобы получить выплату, требуется подача одного электронного заявления в МФЦ или отделение Пенсионного фонда и органы социальной защиты.