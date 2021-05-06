В Уфе почтили память легендарного военного разведчика Льва Маневича

На здании железнодорожного вокзала в честь Льва Маневича открыли мемориальную доску. Герой Советского Союза, нелегал, начинал свою карьеру именно в Башкирии, что подчеркнул глава республики Радий Хабиров, принявший участие в торжественной церемонии.
Он проживал свою жизнь под вымышленными именами и практически никогда не представлялся настоящим. На этих кадрах советского кинофильма «Земля до востребования» история разведчика Льва Маневича. Свой путь резидента-нелегала он начинал еще до начала Великой Отечественной, работая под прикрытием в Германии, Австрии и фашисткой Италии. Но мало кто знает, что жизнь легенды была тесно связана и с Башкортостаном.
Место для открытия мемориальной доски выбрано не случайно. Ведь именно в Уфе начинал свою партийную карьеру будущий герой Советского Союза. С мая 1920 года по 15 июня 1921 года Л.Е. Маневич, командированный на транспорт ВЦИКом, являлся заведующим районным политическим отделом станции «Уфа» и инструктором Главного политического управления путей сообщения.
В память о герое на здании железнодорожного вокзала установили мемориальную доску. В церемонии открытия принял участие Радий Хабиров, который назвал жизнь Льва Маневича примером для многих поколений
На момент начала Великой Отечественной Лев Маневич находился в итальянской тюрьме. Но даже оттуда ухитрялся через адвокатов добывать и передавать в центр секретную информацию. А будучи узником концлагерей, организовывал подпольные группы.
Инициаторами увековечить память разведчика были ветераны ФСБ. Среди них и полковник КГБ в отставке Кашшаф Самигуллин. Участник Великой Отечественной, который пошел на фронт добровольцем, намеренно завысив себе возраст.
Ветеран вспомнил, что, как и многие, отправлялся на войну с этого самого вокзала, напротив которого теперь стоит памятник, посвященный ушедшим на фронт. К нему присутствующие возложили цветы и еще раз вспомнили героев. Таких, как Лев Маневич, который все же дождался Дня Победы и умер спустя два дня.