В Уфе почтили память легендарного военного разведчика Льва Маневича

На здании железнодорожного вокзала в честь Льва Маневича открыли мемориальную доску. Герой Советского Союза, нелегал, начинал свою карьеру именно в Башкирии, что подчеркнул глава республики Радий Хабиров, принявший участие в торжественной церемонии.

Он проживал свою жизнь под вымышленными именами и практически никогда не представлялся настоящим. На этих кадрах советского кинофильма «Земля до востребования» история разведчика Льва Маневича. Свой путь резидента-нелегала он начинал еще до начала Великой Отечественной, работая под прикрытием в Германии, Австрии и фашисткой Италии. Но мало кто знает, что жизнь легенды была тесно связана и с Башкортостаном.

Место для открытия мемориальной доски выбрано не случайно. Ведь именно в Уфе начинал свою партийную карьеру будущий герой Советского Союза. С мая 1920 года по 15 июня 1921 года Л.Е. Маневич, командированный на транспорт ВЦИКом, являлся заведующим районным политическим отделом станции «Уфа» и инструктором Главного политического управления путей сообщения.

В память о герое на здании железнодорожного вокзала установили мемориальную доску. В церемонии открытия принял участие Радий Хабиров, который назвал жизнь Льва Маневича примером для многих поколений

Когда во время Гражданской войны вспыхнуло антисоветское восстание, этот 22-летний паренёк пошёл к восставшим и уговорил их сложить оружие. И они, проникшись уважением к его словам, его характеру, выполнили эту просьбу. Здесь он познакомился и со своей будущей женой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На момент начала Великой Отечественной Лев Маневич находился в итальянской тюрьме. Но даже оттуда ухитрялся через адвокатов добывать и передавать в центр секретную информацию. А будучи узником концлагерей, организовывал подпольные группы.

Благодаря тому, что он вошел в контакт с высшими руководителями промышленных кругов Австрии и Италии, он сумел добыть секретную техническую документацию, которая в последующем существенно повлияла на исход Великой Отечественной войны. Юрий Серышев, начальник управления ФСБ России по Республике Башкортостан

Инициаторами увековечить память разведчика были ветераны ФСБ. Среди них и полковник КГБ в отставке Кашшаф Самигуллин. Участник Великой Отечественной, который пошел на фронт добровольцем, намеренно завысив себе возраст.

Пошел в ЗАГС, там родственница работала. Она не хотела, боюсь, говорит, это же преступление. А я говорю, я же на фронт иду, ничего не будет. И я пошел, новое свидетельство о рождении взял и в военкомат пошел. Вот, говорю, готов. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны