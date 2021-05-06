В Башкирии за ночь в авариях погибли два человека

Два человека погибли на дорогах республики минувшей ночью. Так, в Дюртюлинском районе велосипедист попал под колеса грузовика.

Трагедия произошла около полуночи на 1241-м километре трассе Москва – Уфа. По факту случившегося начато разбирательство. А в Мечетлинском районе в кювет вылетела «Лада Ларгус». За рулем находился 33-летний местный житель. Мужчина скончался на месте, двое его пассажиров госпитализированы с различными травмами.