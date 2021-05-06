«Готовы дать 150 тысяч»: в Башкирии ищут медведя, использованного для притравки собак

Зоозащитники объявили вознаграждение за измученного медведя. Речь идёт о буром, которого, по информации волонтеров, перевезли недавно из Челябинской области в Башкортостан. Истощенное животное обнаружили на территории испытательно-тренировочной станции «Курма» в поселке Уфимка. Оттуда в республику медведя увёз новый владелец. След зверя затерялся. Возможно, он находится в Иглинском районе. Волонтёры уже обратились в природоохранную прокуратуру и просят помощи в поиске бурого.
Закрыть глаза на это зоозащитники не смогли. Истощенный, в болячках, он уже не похож на царя зверей. Его владения – это тесная клетка, в которой едва получается повернуться. Неизвестно, когда в последний раз он вообще из неё выходил. Металлическая цепь не даёт поднять головы. А вместо настила, видимо, утрамбованные фекалии. Но весь ужас, который он пережил, остался за кадром.
Зоозащитники считают, что медведя использовали для притравки охотничьих собак. Контактная была запрещена в России в 2018. В видео есть кадры, которые впечатлительным лучше не смотреть. Так выглядит обучение охотничьих собак. В роли жертвы чаще всего выступали барсуки, лисы, кабаны, медведи. Притравочные станции раньше были и в Башкортостане. Самая крупная – в Белорецком районе.
Хозяин этого медведя Виктор Соловский раньше владел известной среди охотников испытательно-тренировочной станцией, на которую из-за издевательств над животными поступали десятки жалоб. После принятия запрета на притравки предприниматель был вынужден закрыть бизнес. Но медведь так и остался у него. Зоозащитники пытались выкупить зверя, но не успели.
В итоге медведь уехал в прицепе с башкирскими номерами. Чтобы найти животное, активисты бросили клич в социальных сетях. Его поиском в Башкортостане занялся местный зоозащитник Дмитрий Стрельников. Автомобиль вскоре узнали. На ней передвигается некий Артём Михайлов, тоже охотник. Активисты предложили мужчине выкупить у него зверя, на что тот лишь развёл руками: медведя у него уже нет.
Зоозащитники просили указать место, где был выпущен бурый, но ответа так и не получили. Активисты уверены, что медведь по-прежнему находится в неволе на территории нашей республики.
В руки людей он попал ещё медвежонком. Его мама, скорее всего, была убита охотниками, рассказывают волонтёры. Нормальной жизни медведь не видел. Зоозащитники хотят наконец ему её подарить.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении медведя, позвоните по номеру: 8-917-455-17-77.