«Готовы дать 150 тысяч»: в Башкирии ищут медведя, использованного для притравки собак

Зоозащитники объявили вознаграждение за измученного медведя. Речь идёт о буром, которого, по информации волонтеров, перевезли недавно из Челябинской области в Башкортостан. Истощенное животное обнаружили на территории испытательно-тренировочной станции «Курма» в поселке Уфимка. Оттуда в республику медведя увёз новый владелец. След зверя затерялся. Возможно, он находится в Иглинском районе. Волонтёры уже обратились в природоохранную прокуратуру и просят помощи в поиске бурого.

Закрыть глаза на это зоозащитники не смогли. Истощенный, в болячках, он уже не похож на царя зверей. Его владения – это тесная клетка, в которой едва получается повернуться. Неизвестно, когда в последний раз он вообще из неё выходил. Металлическая цепь не даёт поднять головы. А вместо настила, видимо, утрамбованные фекалии. Но весь ужас, который он пережил, остался за кадром.

Зоозащитники считают, что медведя использовали для притравки охотничьих собак. Контактная была запрещена в России в 2018. В видео есть кадры, которые впечатлительным лучше не смотреть. Так выглядит обучение охотничьих собак. В роли жертвы чаще всего выступали барсуки, лисы, кабаны, медведи. Притравочные станции раньше были и в Башкортостане. Самая крупная – в Белорецком районе.

Хозяин этого медведя Виктор Соловский раньше владел известной среди охотников испытательно-тренировочной станцией, на которую из-за издевательств над животными поступали десятки жалоб. После принятия запрета на притравки предприниматель был вынужден закрыть бизнес. Но медведь так и остался у него. Зоозащитники пытались выкупить зверя, но не успели.

Около дома был прицеп, манипулятор. Но нам сказали, что медведь уже продан. Если мы дадим прямо сейчас 250 тысяч, то нам отдадут. Потом сказал, мол, ладно, 150. Но у нас только 50 есть. Медведь весь больной, шея и задняя часть гниют. Дарья Илариошина

В итоге медведь уехал в прицепе с башкирскими номерами. Чтобы найти животное, активисты бросили клич в социальных сетях. Его поиском в Башкортостане занялся местный зоозащитник Дмитрий Стрельников. Автомобиль вскоре узнали. На ней передвигается некий Артём Михайлов, тоже охотник. Активисты предложили мужчине выкупить у него зверя, на что тот лишь развёл руками: медведя у него уже нет.

Сначала он сказал, что выпустил его, потом сказал, что двое суток выхаживал, вычищал опарышей из-под ошейника, а уже потом выпустил. Любой, кто видел ролик, поймет, что там не просто нельзя его выпустить – он просто не пойдет. Дмитрий Стрельников, зоозащитник

Зоозащитники просили указать место, где был выпущен бурый, но ответа так и не получили. Активисты уверены, что медведь по-прежнему находится в неволе на территории нашей республики.

Мы готовы дать 150 тысяч рублей тому, кто сообщит нам, где этот медведь, же даст информацию, которая приведет к нему. Может быть, сам господин Михайлов согласится официально или не официально отдать нам этого медведя. Мы согласны на любые условия. Дмитрий Стрельников, зоозащитник

В руки людей он попал ещё медвежонком. Его мама, скорее всего, была убита охотниками, рассказывают волонтёры. Нормальной жизни медведь не видел. Зоозащитники хотят наконец ему её подарить.