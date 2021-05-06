В Башкирии подано почти 60 тысяч заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

В Башкортостане на участие в акции «Бессмертный полк» подано почти 60 тысяч заявок. Из-за эпидситуации акцию решили провести в онлайн-формате, как и в прошлом году.
Регистрация завершится уже завтра, 7 мая. Чтобы принять участие, необходимо загрузить фотографию и информацию о ветеране на портал «Бессмертный полк России».
Виртуальный парад стартует 9 мая в 15:00 по местному времени. Посмотреть его вы сможете на сайте «Бессмертного полка». Часть портретов будет показана в рамках телемарафона на канале БСТ.