В Уфе проходят мини-парады для ветеранов войны

Герои фронта и главные герои праздника. Ещё несколько дней под окнами ветеранов будут проходить мини-парады. Так, в Уфе 5 427 ветеранов, среди них 164 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Персональное торжество – как благодарность за победу 76 лет назад.

Точно так же в танце Лидия Смирнова когда-то познакомилась со своим супругом. Труженица тыла работала на судоремонтном заводе, с мужем познакомились уже в 1949 году. Евгений Смирнов, пройдя Великую Отечественную и Японскую войны, остался на Дальнем Востоке служить в авиации. Все 70 лет вместе они кружились в вальсе, вышагивали танго. Супруга не стало 2 года назад.

Нужно жить дальше, мы на вас надеемся, ребята, вы нас не подведете. Мы вам дали жизнь, свободу – дерзайте, живите счастливо! Лидия Смирнова, труженица тыла

Ещё совсем молодые, но уже почти ровесники тех, кто 80 лет назад уходил на фронт. Вместо слов благодарности, они отчеканивают каждый шаг победного марша. Хамза Зиганшин после 9-го класса сам вызвался добровольцем на фронт. Невысокий мальчишка, чтобы пройти медкомиссию, у ростомера незаметно встал на цыпочки. Призвали в войска НКВД.

В 1945-м ранили в левую руку, шрам остался. Воевал 7 лет, только в 51-м демобилизовался. В 47-м меня наградили краткосрочным отпуском на Родину. Хамза Зиганшин, ветеран Великой Отечественной войны

На этом небольшом параде нет колонны Бессмертного полка, впрочем, и по всей стране шествие с фотографиями пройдёт онлайн. Хотя бы так, в одиночку, дочь героя пришла почтить память о подвигах отца.

В прошлом году была в Москве из-за ковида, в Уфе хотела, но не получилось, ну хотя бы так. Назифа Асмандьярова