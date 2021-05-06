В Уфе проходят мини-парады для ветеранов войны

Герои фронта и главные герои праздника. Ещё несколько дней под окнами ветеранов будут проходить мини-парады. Так, в Уфе 5 427 ветеранов, среди них 164 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Персональное торжество – как благодарность за победу 76 лет назад.
Точно так же в танце Лидия Смирнова когда-то познакомилась со своим супругом. Труженица тыла работала на судоремонтном заводе, с мужем познакомились уже в 1949 году. Евгений Смирнов, пройдя Великую Отечественную и Японскую войны, остался на Дальнем Востоке служить в авиации. Все 70 лет вместе они кружились в вальсе, вышагивали танго. Супруга не стало 2 года назад.
Ещё совсем молодые, но уже почти ровесники тех, кто 80 лет назад уходил на фронт. Вместо слов благодарности, они отчеканивают каждый шаг победного марша. Хамза Зиганшин после 9-го класса сам вызвался добровольцем на фронт. Невысокий мальчишка, чтобы пройти медкомиссию, у ростомера незаметно встал на цыпочки. Призвали в войска НКВД.
На этом небольшом параде нет колонны Бессмертного полка, впрочем, и по всей стране шествие с фотографиями пройдёт онлайн. Хотя бы так, в одиночку, дочь героя пришла почтить память о подвигах отца.
В строках, которые 101-летняя ветеран рассказывает наизусть, не просто красивые рифмы, а жуткие воспоминания. О голоде и пролетающих мимо пулях Мусайра Фатихова рассказывает в рифмах – стихотворение о Сталинграде собственного сочинения. На войну она ушла ещё девочкой, которую часто принимали за мальчика, но не только из-за одежды. Мужские брюки и мужские обязанности: бывшая связист, зенитчик выполняла работу наравне с другими. Это сейчас на ней беретка с цветами, ажурная блузка и розовые очки, через которые мир, видимо, краше, чем тогда, на фронте.