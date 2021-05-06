В Уфе проходит чемпионат Урала по спортивному программированию

В Уфе выбирают самых талантливых IT-специалистов. В башкирской столице проходит чемпионат Урала по спортивному программированию. Несмотря на название, география обширна.

Участники приехали со всей России и даже из стран СНГ, это студенты из более чем трёх десятков университетов. Они будут соревноваться в программировании на время.