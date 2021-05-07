186 тысяч жителей Башкирии полностью вакцинированы от коронавируса

В Башкортостане от коронавирусной инфекции полностью вакцинированы более 186 тысяч жителей. Все они завершили иммунизацию обоими компонентами.

По данным Министерства здравоохранения региона, почти 280 тысяч человек вакцинированы первым компонентом вакцины. Между тем число заболевших COVID-19 в республике близится к 36 тысячам. Зарегистрирован еще один летальный случай, в списке умерших теперь значатся 464 человека.