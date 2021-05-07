В детсаду Иглино провели утренник, посвященный Дню Победы

В одном из детских садов села Иглино прошел утренник, посвященный Дню Победы. Дети старших групп под руководством своего воспитателя подготовили театрализованное представление.

Продемонстрировали и первые минуты после объявления о начале войны, и суровые будни фронтовиков, воспроизведённые в военной кинохронике, и фронтовые письма. А главное – современные дети вспомнили своих же сверстников – детей войны, которые испытали все тяготы наравне со взрослыми. Будущие первоклассники через песни военных лет, стихи о войне и танцы почтили память своих прадедушек.

Фото №1 - В детсаду Иглино провели утренник, посвященный Дню Победы

Наши дети почтили память погибших, отдали дань живым, ветеранам, кто сохранил мир над головой. 

Аклима Сабирзянова, воспитатель детского сада №1 села Иглино
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