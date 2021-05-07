В детсаду Иглино провели утренник, посвященный Дню Победы

Продемонстрировали и первые минуты после объявления о начале войны, и суровые будни фронтовиков, воспроизведённые в военной кинохронике, и фронтовые письма. А главное – современные дети вспомнили своих же сверстников – детей войны, которые испытали все тяготы наравне со взрослыми. Будущие первоклассники через песни военных лет, стихи о войне и танцы почтили память своих прадедушек.