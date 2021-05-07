Тренер «Уфы» о матче с «Зенитом»: «Наша задача – не дать сопернику сыграть по их плану»

В строю практически все футболисты «Уфы». Коллектив готовит несколько планов на игру, в зависимости от состава, который выпустит на поле Сергей Семак. Вероятнее всего, главный тренер чемпиона страны даст отдохнуть своим лидерам. Однако, несмотря на это, Алексея Стукалова и его команду ждет один из самых непростых матчей сезона.