Росреестр Башкирии готов за 2 дня зарегистрировать недвижимость для бизнеса

Республиканский Росреестр готов зарегистрировать недвижимость для бизнеса в двухдневный срок, если заявление подано в электронном виде. По закону же на эту операцию предусмотрено 9 рабочих дней. 

Сокращенные сроки действуют для госрегистрации прав на коммерческую недвижимость и предоставление сведений из ЕГРН. Такие меры нацелены улучшить инвестиционный климат региона. Как пояснили в Росреестре, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться и в офисы МФЦ.  При  приеме документов сотрудники должны сделать специальную отметку о рассмотрении заявки  в сокращенные сроки.

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В случае если документы на регистрацию сдают представители бизнеса и по ним у регистраторов отсутствуют замечания, мы стараемся уложиться в сокращенные сроки. Как правило, они не превышают 5 рабочих дней, а при подаче документов в электронном виде – не более 2-3 рабочих дней.

Марина Мартынова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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