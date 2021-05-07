Росреестр Башкирии готов за 2 дня зарегистрировать недвижимость для бизнеса

В случае если документы на регистрацию сдают представители бизнеса и по ним у регистраторов отсутствуют замечания, мы стараемся уложиться в сокращенные сроки. Как правило, они не превышают 5 рабочих дней, а при подаче документов в электронном виде – не более 2-3 рабочих дней.

Марина Мартынова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан