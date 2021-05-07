Росреестр Башкирии готов за 2 дня зарегистрировать недвижимость для бизнеса

Республиканский Росреестр готов зарегистрировать недвижимость для бизнеса в двухдневный срок, если заявление подано в электронном виде. По закону же на эту операцию предусмотрено 9 рабочих дней.
Сокращенные сроки действуют для госрегистрации прав на коммерческую недвижимость и предоставление сведений из ЕГРН. Такие меры нацелены улучшить инвестиционный климат региона. Как пояснили в Росреестре, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться и в офисы МФЦ. При приеме документов сотрудники должны сделать специальную отметку о рассмотрении заявки в сокращенные сроки.