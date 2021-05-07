Житель Башкирии нанес пасынку ножевое за громко работающий телевизор

Житель Башкирии оказался в больнице с ножевым ранением спины. Врачи полагают, что, возможно, также задет спинной мозг.
Сообщение о поступившем пациенте с ножевым ранением поступило в МВД по Дюртюлинскому району. Предварительно было установлено, что 34-летний житель деревни Новобадраково Дюртюлинского района упал на профнастил. После этого два дня он лежал дома, но ему стало хуже. Тогда мать вызвала скорую.
В больнице медработники выяснили, что у мужчины серьезно повреждена спина, а участковые установили, что ранения получены по другой причине.
Отчим пострадавшего, уже ранее судимый, был задержан. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего.