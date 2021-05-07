Житель Башкирии нанес пасынку ножевое за громко работающий телевизор

По предварительным данным, потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и сел смотреть телевизор. Отчиму не понравилось, что звук телеприемника слишком громкий, из-за этого возник конфликт. В результате мужчина взял с кухни нож и ударил пасынка им в область поясницы. Два дня потерпевший пролежал дома, пока ему не стало настолько плохо, что его пришлось отправить в больницу.

Пресс-служба МВД по РБ