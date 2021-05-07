Владимир Путин назвал решение о продлении майских праздников оправданным

Что касается возрастной структуры заболеваемости, то на 8,9 процента за последнюю неделю снизилась заболеваемость в группе 65 плюс и старше. При этом на 12,3 процента повысилась заболеваемость в группе 15–17 лет – понятно почему: потому что выходные дни, молодые люди общаются, но здесь важно отметить, что в основном заболевание протекает бессимптомно.

Татьяна Голикова, зампредседателя Правительства РФ