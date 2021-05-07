Владимир Путин назвал решение о продлении майских праздников оправданным

Владимир Путин провел видеосовещание с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой, чтобы обсудить текущую ситуацию с коронавирусом в стране. В ходе совещания обсуждался также процесс вакцинации населения.

Фото №1 - Владимир Путин назвал решение о продлении майских праздников оправданным

По словам Владимира Путина, решение о продлении выходных майских дней оказалось оправданным. Напомним, что решение было принято после просьбы Татьяны Голиковой, которая отметила тогда, что беспрерывные майские выходные помогут снизить риски заражения коронавирусом и опасность распространения инфекции.

В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из Ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Идет и тестирование, продолжается вакцинация.

Владимир Путин, Президент РФ

По словам Татьяны Голиковой, ситуация в России стабильна. В стадии снижения суточного прироста заболевших сегодня находятся 32 региона, стабилизации – 49. Только 4 региона России оказались в стадии небольшого роста заболевающих.

Что касается возрастной структуры заболеваемости, то на 8,9 процента за последнюю неделю снизилась заболеваемость в группе 65 плюс и старше. При этом на 12,3 процента повысилась заболеваемость в группе 15–17 лет – понятно почему: потому что выходные дни, молодые люди общаются, но здесь важно отметить, что в основном заболевание протекает бессимптомно.

Татьяна Голикова, зампредседателя Правительства РФ

Что касается вакцинации, то, по словам Татьяны Голиковой, в начале майских праздников было отмечено снижение темпов вакцинации населения. Зампредседателя Правительства полагает, что это было связано с тем, что многие выехали из городов на время выходных.

Фото: пресс-служба Президента РФ 

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