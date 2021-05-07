Владимир Путин назвал решение о продлении майских праздников оправданным

Владимир Путин провел видеосовещание с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой, чтобы обсудить текущую ситуацию с коронавирусом в стране. В ходе совещания обсуждался также процесс вакцинации населения.
По словам Владимира Путина, решение о продлении выходных майских дней оказалось оправданным. Напомним, что решение было принято после просьбы Татьяны Голиковой, которая отметила тогда, что беспрерывные майские выходные помогут снизить риски заражения коронавирусом и опасность распространения инфекции.
По словам Татьяны Голиковой, ситуация в России стабильна. В стадии снижения суточного прироста заболевших сегодня находятся 32 региона, стабилизации – 49. Только 4 региона России оказались в стадии небольшого роста заболевающих.
Что касается вакцинации, то, по словам Татьяны Голиковой, в начале майских праздников было отмечено снижение темпов вакцинации населения. Зампредседателя Правительства полагает, что это было связано с тем, что многие выехали из городов на время выходных.
Фото: пресс-служба Президента РФ