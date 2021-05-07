Сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры возложили цветы к мемориалу

Руководители ведомств выступили с поздравительной речью, отдав дань уважения и благодарность ветеранам прокуратуры, которые рисковали своей жизнью, а многие из которых пожертвовали ею за нашу свободу и мирное небо над головой, отметив важность сохранения в нашей памяти истории Великого народного подвига.

Пресс-служба СУ СК России по РБ