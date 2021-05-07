Сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры возложили цветы к мемориалу

Сотрудники Прокуратуры и Следственного комитета возложили цветы к мемориалу в память о прокурорских работниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие прошло накануне в преддверии празднования Дня Победы.

Фото №1 - Сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры возложили цветы к мемориалу

Мемориал в виде памятной плиты установлен в Уфе на ул. Чернышевского. Участие в мероприятии приняли руководители Следкома и Прокуратуры, а также председатели ветеранских организаций, родственники ветеранов ВОВ.

Фото №2 - Сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры возложили цветы к мемориалу

Как сообщают в Следственном комитете и Прокуратуре, руководство обоих ведомств выступили с речью, а также выразили благодарность героям, которые рисковали или расстались с жизнью.

Руководители ведомств выступили с поздравительной речью, отдав дань уважения и благодарность ветеранам прокуратуры, которые рисковали своей жизнью, а многие из которых пожертвовали ею за нашу свободу и мирное небо над головой, отметив важность сохранения в нашей памяти истории Великого народного подвига.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

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