Сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры возложили цветы к мемориалу

Сотрудники Прокуратуры и Следственного комитета возложили цветы к мемориалу в память о прокурорских работниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие прошло накануне в преддверии празднования Дня Победы.
Мемориал в виде памятной плиты установлен в Уфе на ул. Чернышевского. Участие в мероприятии приняли руководители Следкома и Прокуратуры, а также председатели ветеранских организаций, родственники ветеранов ВОВ.
Как сообщают в Следственном комитете и Прокуратуре, руководство обоих ведомств выступили с речью, а также выразили благодарность героям, которые рисковали или расстались с жизнью.
Фото: пресс-служба прокуратуры РБ