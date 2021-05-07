В Башкирии число выявленных случаев коронавируса перешагнуло отметку в 36 тысяч

В Башкирии число всех выявленных случаев заражения коронавирусом перешагнуло новую отметку. На сегодня в республике зарегистрировано в общей сложности 36 042 фактов Covid-19.

Согласно данным оперативного штаба Башкирии, из указанного числа заболевших 92 – выявлено за сутки. Подобные цифры наблюдаются уже довольно длительное время.

Также сообщается, что за сутки было выписано по выздоровлению 108 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего в Башкирии выписано уже 33 571 человек, завершивших свое лечение.