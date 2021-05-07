В Башкирии после столкновения мотоцикла и BMW скончался мужчина

В Башкирии накануне вечером в ДТП погиб водитель мотоцикла. Происшествие было зарегистрировано в седьмом часу на территории Кушнаренковского района республики.

На 1288 километре дороги Москва-Уфа произошло столкновение легкового автомобиля BMW x5 и мотоцикла Honda. Автомобилем управлял 57-летний местный житель, он двигался в сторону Уфы. За рулем мототранспорта находился 31-летний житель Кушнаренково, сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобиль за мгновение до ДТП поворачивал налево. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия. Оказалось, что он сел за руль мотоцикла, не имея прав. Их он был лишен в декабре 2020 на полтора года.