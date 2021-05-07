В России количество выписанных ковид-больных достигло 4,480 миллионов человек

В России за последние сутки был отмечен рост количества выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Также увеличились показатели по выявленным случаям Covid-19 и смертям.
Согласно федеральным данным, в России за сутки коронавирус подтвердили у 8 386 человек, а за весь период количество подобных случаев достигло уже 4 863 514. В стране, по данным на 7 мая, было проведено более 130,6 миллионов исследований.
На территории России к 7 мая число выписанных по выздоровлению пациентов увеличилось на 8 022 человек и составило 4 480 360 человек. За сутки также скончались 376 пациентов. За период пандемии в России в общей сложности от коронавируса погибли 112 622 человек.