В России количество выписанных ковид-больных достигло 4,480 миллионов человек

В России за последние сутки был отмечен рост количества выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Также увеличились показатели по выявленным случаям Covid-19 и смертям.

Согласно федеральным данным, в России за сутки коронавирус подтвердили у 8 386 человек, а за весь период количество подобных случаев достигло уже 4 863 514. В стране, по данным на 7 мая, было проведено более 130,6 миллионов исследований.