Башкирия - лидер среди регионов России, получивших максимальную сумму президентского гранта

Башкирия получила наибольшую сумму президентского гранта. Все деньги будут направлены на поддержку социально значимых проектов НКО. К сумме будут добавлены и региональные средства.

Согласно приказу генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, в Башкирию будет направлено 74 850 668 рублей. В сумме с республиканскими средствами на поддержку социально значимых проектов НКО будет отведено 164,8 миллионов рублей.

Заявка в Фонд президентских грантов от Башкирии была направлена главой республики Радием Хабировым в феврале текущего года. Принимать заявки внутри региона на конкурс грантов планируют начать в середине мая.